В четверг в Рязанской области ожидаются небольшие дожди и до +13 градусов
Прогноз погоды на 28 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в четверг, 28 апреля, ожидается до +13 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное
По информации ведомства, ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем — преимущественно без осадков.
Ветер северный, северо-западный, со скоростью 5-10 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +8, +13.