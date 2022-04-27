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В четверг в Рязанской области ожидаются небольшие дожди и до +13 градусов
Прогноз погоды на 28 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг, 28 апреля, ожидается до +13 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем — преимущественно без осадков.

Ветер северный, северо-западный, со скоростью 5-10 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +8, +13.