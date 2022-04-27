В Белгородской области загорелся склад боеприпасов

Примерно в 3:35 раздались звуки похожие на взрыв. Позже стало известно, что загорелся склад боеприпасов.

В среду, 27 апреля, в Белгородской области загорелся склад боеприпасов. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что примерно в 3:35 раздались звуки похожие на взрыв. Позже стало известно, что загорелся склад боеприпасов.

Гладков отметил, что разрушений домов и пострадавших нет.

Открытое горение ликвидировали около 6:30.

Ранее системы ПВО сработали в Курской и Воронежской областях.

Фото с сайта МЧС России