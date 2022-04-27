Умер бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов

Ему было 93 года.

Умер бывший начальник аналитического управления КГБ СССР, генерал-лейтенант в отставке Николай Леонов. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Николаю Леонову было 93 года.

«Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Николая Сергеевича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-бюро службы внешней разведки.

Николай Леонов начал работать в КГБ в конце 1950-х годов. Он был лично знаком с Че Геварой, братьями Фиделем и Раулем Кастро.

После распада Советского Союза генерал-лейтенант покинул пост КГБ.

При жизни его имя занесли на доску почета Зала истории внешней разведки. Это считается высшей почестью в службе внешней разведки.