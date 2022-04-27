Специалисты проверили состояние юных легкоатлетов из Рязанской области

Тестирование прошло в рамках фестиваля #МЫВМЕСТЕ.

Специалисты проверили состояние юных легкоатлетов из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Областной центр спортивной подготовки провел тестирование состояния резервистов по базовым видам спорта в среду, 27 апреля. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля #МЫВМЕСТЕ.

27 апреля центр посетили юные легкоатлеты. Специалисты отдела медицинского и психологического обеспечения спортсменов провели консультацию для контроля и рекомендации тренировочного процесса. 28 апреля тестирование пройдут гребцы.

Мероприятие проходит в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, которая направлена на развитие культуры взаимной поддержки. Во всех регионах России участники организуют «Фестивали дарения». На них добровольцы, представители НКО и бизнеса могут обменяться разными товарами и услугами.