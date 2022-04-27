СМИ опубликовали подробности пожара в многоэтажке в Касимове

Возгорание случилось в доме на улице 50 лет СССР в понедельник, 25 апреля.

Издательство «Пресса» рассказало подробности пожара в Касимове.

Возгорание случилось в понедельник, 25 апреля, в многоэтажке на улице 50 лет СССР. Информация о пожаре поступила спасателям в 12:30. На место выехали два спецавтомобиля, пять человек личного состава местной пожарной части.

На месте спасатели увидели густой дым, идущий из квартиры на первом этаже. Пожарные поднялись в окно. Возле него они увидели мужчину с окровавленными руками. Выяснилось, что он пытался выйти из квартиры и разбил стекло.

Второго мужчину нашли без сознания в комнате. Его спасли. Огонь потушили.

По предварительной информации, причиной пожара стал неосторожное обращение с огнем. В качестве версии журналисты отмечают, что мужчины могли выпивать и курить. По их словам, возгорание могло случиться из-за незатушенного окурка.