Семь рязанских улиц 28 апреля останутся без воды
Четыре из них расположены в центре города, три — в Солотче.
На семи рязанских улицах в четверг, 28 апреля, отключат воду. Объявление появилось на сайте «
С 9:00 до 13:00 без ресурса останутся:
- улица Подгорная, дом № 39;
- улица Свободы дома №№ 24а, 26а;
- улица Скоморошинская дома №№ 18, 19, 21 корпус 1, 21, 22, 23, 24, 25, 20;
- улица Щедрина, дом № 54.
C 9:00 до 14:00 воду отключат по адресам в поселке Солотча:
- улица Владимирская (Октябрьская), дома №№ 10, 102, 104, 104а, 11, 110, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 6, 60, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87 корпус 3, 87, 87а, 88, 8а, 9, 93, 95 корпус 10, 95 корпус 11, 95 корпус 21, 95 корпус 22, 95 корпус 24, 95 корпус 25;
- улица Дунай, дома №№ 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15 корпус 1, 15, 16, 17, 17а, 18, 19 б, 19, 19а лит а, 1а, 1б, 1 В, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 3, 32, 33 корпус 1, 33, 34, 37, 37а, 39 корпус 1, 39, 3а, 3б, 3 В, 4 корпус 1, 4, 41 корпус 1, 41, 43, 43а, 47, 5, 6, 9;
- улица Казанская, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13 корпус 1, 14 корпус 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40 корпус 1, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46а, 47, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 74, 8, 9.