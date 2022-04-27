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Рязанская облдума утвердила корректировки регионального бюджета
Поправки направили на поддержание финансовой устойчивости региона.

В среду, 27 апреля, депутаты утвердили изменения в бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщил сайт облдумы.

Поправки направили на поддержание финансовой устойчивости региона.

Для того, чтобы ускорить расчеты и снизить инфляционное давление на областной бюджет приняли решение в текущем году увеличить авансовый платеж по госконтрактам и договорам, ранее предусмотренным в размере до 30%. Теперь он составит от 50 до 90%.

Работодателям предоставят субсидии с учетом расширения перечня мероприятий в сфере занятости населения, осуществляемых за счет целевых средств федерального бюджета.

Субсидии также смогут получить некоммерческие организации, которые не являются муниципальными учреждениями.

В связи с отбором на предоставление субсидий на дорожную деятельность внесли изменения в распределение финансовых средств бюджетам муниципальных образований. Кроме того, депутаты утвердили уточненное распределение субсидий на техническое оснащение муниципальных музеев.