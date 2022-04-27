Рязанцы стали чаще жаловаться на пенсионное и социальное обслуживание

Количество жалоб в прошлом году выросло до 432. Такие данные в среду, 27 апреля, предоставила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина в рамках ежегодного отчета о своей работа на заседании регионального парламента.

Рязанцы стали чаще жаловаться на пенсионное и социальное обслуживание. Количество жалоб в прошлом году выросло до 432. Такие данные в среду, 27 апреля, предоставила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина в рамках ежегодного отчета о своей работа на заседании регионального парламента.

По ее словам, в целом за прошлый год число обращений граждан выросло в четыре раза. Всего за 2021 году омбудсмен рассмотрела 2 704 жалобы, из которых 16 — коллективные. Уточняется, что рост обращений связан с распространением коронавируса и трагическими событиями в области.

Больше всего жалоб поступило из сферы пенсионного и социального обслуживания населения. В числе основных — вопросы совершенствования системы долговременного ухода за пожилыми членами семьи, получения инвалидности и его продления, обеспечения доступной среды для маломобильных граждан, предоставления мер поддержки отдельным категориям населения, в том числе одиноко проживающим людям, опекунство над недееспособными лицами, оснащенность техническими средствами реабилитации. Большинство проблем удалось решить. Например, Наталья Епихина выступила с инициативой поддержки инвалидов детства, которые теряют право на льготы после совершеннолетия.

Также увеличилось число обращений в сфере нарушения прав на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание, по проблеме реализации прав лиц из мест принудительного содержания, нарушения прав в сфере правоохранительных органов, а также в сфере по охране здоровья и организации медпомощи.

В конце выступления Наталья Епихина ответила на ряд вопросов от депутатов.