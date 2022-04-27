Россия выйдет из Всемирной туристской организации

Соответствующую инициативу выдвинул генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Его решение поддержали члены Евросоюза.

Россия выйдет из Всемирной туристской организации. Информацию в среду, 27 апреля, подтвердили в МИДе.

Соответствующую инициативу выдвинул генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили. Его решение поддержали члены Евросоюза.

В министерстве иностранных дел считают, что Всемирная туристская организация подчиняется Евросоюзу, а потому действует в их интересах.

«Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации», — говорится в заявлении МИДа.