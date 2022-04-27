Российским школьникам хотят разрешить пересдавать ЕГЭ в течение месяца

Как пояснили авторы инициативы, полная отмена госэкзамена приведет лишь к ухудшению качества доступности образования. А пересдача снизит стресс для будущих студентов.

Российским школьникам хотят разрешить пересдавать ЕГЭ в течение месяца. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, передали РИА Новости.

Как пояснили авторы инициативы, школьники смогут повторно пересдать единый госэкзамен в течение месяца. Они считают, что полностью отменять ЕГЭ не нужно, так как это приведет лишь к ухудшению качества доступности образования. А пересдача поможет снизить стресс для будущих студентов.

«В целях снижения стресса для абитуриентов, когда школьники ждут ЕГЭ как часа, когда решится их судьба и разделится их жизнь на до и после, предлагается закрепить в законодательстве право обучающихся пройти повторную государственную итоговую аттестацию в течение одного месяца в резервный срок дополнительного периода к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету», — указывается в документе.