Путин анонсировал индексацию пенсий

Ранее стало известно, что в России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты.

Владимир Путин сообщил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий и всех социальных пособий. Об этом передает РИА Новости .

«Прошу парламент самым тщательным образом отработать все механизмы», — сказал президент России.Он отметил, что решения примут «в ближайшее время».

Ранее стало известно, что в России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и другие социальные выплаты.