Приложение «Аэрофлота» пропало из App Store
В Google Play оно по-прежнему доступно.
Приложение крупной российской авиакомпании «Аэрофлот» пропало из App Store. Информация следует из данных сервиса и
В Google Play оно по-прежнему доступно.
Уже установленные на телефоны приложения продолжают работать. Руководство компании попросило своих клиентов не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания приложения «Аэрофлота».
В компании также заверили, что все желающие могут воспользоваться веб-приложением.
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