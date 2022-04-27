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Приложение «Аэрофлота» пропало из App Store
В Google Play оно по-прежнему доступно.

Приложение крупной российской авиакомпании «Аэрофлот» пропало из App Store. Информация следует из данных сервиса и сообщения перевозчика.

В Google Play оно по-прежнему доступно.

Уже установленные на телефоны приложения продолжают работать. Руководство компании попросило своих клиентов не переустанавливать приложение из-за отсутствия возможности повторного скачивания приложения «Аэрофлота».

В компании также заверили, что все желающие могут воспользоваться веб-приложением.

Ранее из App Store и Google Play удалили Spotify