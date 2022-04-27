Погибшего на Донбассе десантника Илдара Шакирова похоронили на аллее героев ВДВ

Шакиров служил в должности командира отделения разведывательной роты 247 гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцирующегося в Ставрополе.

В пятницу, 22 апреля, в Рязани простились с гвардии сержантом, выпускником Рязанского училища ВДВ Илдаром Шакировым, погибшим на Донбассе. Его похоронили на аллее героев ВДВ на Богородском кладбище, сообщил сайт духовного управления мусульман региона.

Шакиров служил в должности командира отделения разведывательной роты 247 гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцирующегося в Ставрополе.

С погибшим простились в молельном доме в Рязани, который выполняет функцию городской мечети, а затем на кладбище, где прочитали аяты из Корана.

Коллектив духовного управления мусульман выразил соболезнования родным и близким погибшего.