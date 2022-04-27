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На Рязанском приборном заводе наградили победителей конкурса «Инженер года»
Одиннадцать работников государственного Рязанского приборного завода стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года-2021».

Одиннадцать работников АО «Государственный Рязанский приборный завод» стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года-2021». Награды заводчанам вручил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

По результатам второго тура конкурса по версии «Профессиональные инженеры» лауреатами стали: начальник технологического бюро Игорь Плаксин, инженеры-конструкторы 2-й категории Наталия Гаврищук и Ирина Шудрова; по версии «Инженерное искусство молодых» — инженер-конструктор 1-й категории Светлана Косицына. Сотрудников наградили дипломами, знаками «Профессиональный инженер России», памятными медалями «Лауреат конкурса».

Звания «Профессиональный инженер России» по итогам первого тура конкурса по версии «Профессиональные инженеры» с вручением соответствующего сертификата и знака получили шесть человек: инженер-конструктор 1-й категории Наталья Качалина, ведущие инженеры-конструкторы Владимир Вакарев и Юлия Воронина, ведущий инженер-технолог Елена Коровина и начальник бюро Людмила Гринь.

Дипломами победителей первого тура конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» отметили инженеров-конструкторов 2-й категории Дмитрия Ворошилова и Николая Заигрова.

Всех награжденных занесли в реестр профессиональных инженеров России, им объявили благодарность от предприятия и выплачены денежные премии.

«Представители нашего завода в 22-й раз приняли участие в этом авторитетном конкурсе и по итогам уже традиционно вошли в число победителей. Инженеры предприятия — это высокий уровень наших разработок, высокий уровень нашей продукции. Хочу пожелать, чтобы все ваши таланты и впредь успешно воплощались в изделия, которые выпускает наш завод», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов, поздравляя победителей.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится ежегодно в двух версиях: «Профессиональные инженеры» (для специалистов, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет) и «Инженерное искусство молодых» (для специалистов в возрасте до 30 лет включительно).

Организаторами выступают Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А. М. Прохорова, Межрегиональный общественный фонд содействия научно-техническому прогрессу. В состав жюри входят ведущие российские ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.

Цели конкурса — повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявление элиты инженерного корпуса страны и пропаганда ее достижений, формирование интереса к профессии среди молодежи и привлечение внимания к проблемам инженерного дела в России.