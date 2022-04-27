Минспорт Рязанской области наградил муниципальные образования по итогам 2021 года

Конкурс проводился в целях выявления муниципальных образований региона с наиболее активной и эффективной работой по развитию физической культуры и спорта.

В начале апреля 2022 года министерство физической культуры и спорта Рязанской области подведело итоги ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Рязанской области за 2021 год.

Конкурс проводился в целях выявления муниципальных образований региона с наиболее активной и эффективной работой по развитию физической культуры и спорта.

27 апреля 2022 года прошло награждение муниципальных образований по итогам работы за 2021 год.

Награждение провел заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин.

В группе районов с населением до 20 тысяч человек места распределились так:

1 место — Чучковский муниципальный район

2 место — Александро-Невский муниципальный район

3 место — Шацкий муниципальный район

В группе районов с населением свыше 20 тысячи человек:

1 место — Касимовский муниципальный район

2 место — Рыбновский муниципальный район

3 место — Клепиковский муниципальный район

В третьей группе — города: