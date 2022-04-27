Минспорт Рязанской области наградил муниципальные образования по итогам 2021 года

В начале апреля 2022 года министерство физической культуры и спорта Рязанской области подведело итоги ежегодного областного смотра-конкурса на лучшую постановку работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Рязанской области за 2021 год.
Конкурс проводился в целях выявления муниципальных образований региона с наиболее активной и эффективной работой по развитию физической культуры и спорта.
27 апреля 2022 года прошло награждение муниципальных образований по итогам работы за 2021 год.
Награждение провел заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин.
В группе районов с населением до 20 тысяч человек места распределились так:
- 1 место — Чучковский муниципальный район
- 2 место — Александро-Невский муниципальный район
- 3 место — Шацкий муниципальный район
В группе районов с населением свыше 20 тысячи человек:
- 1 место — Касимовский муниципальный район
- 2 место — Рыбновский муниципальный район
- 3 место — Клепиковский муниципальный район
В третьей группе — города:
- 1 место — городской округ городской округ Сасово
- 2 место — городской округ Скопин
- 3 место — городской округ Рязань