Игорь Маковский и участники корпоративного турнира по хоккею возложили цветы к мемориалу энергетикам

Мемориальный комплекс находится в южной части Тулы, где в 1941 году проходила передняя линия обороны города, которая сорвала планы наступления фашистских войск на Москву.

27 апреля более двухсот энергетиков отдали дань памяти ветеранам отрасли, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны. На мемориале в городе Туле собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания павших героев. Почетный караул несли представители Юнармии.

Мемориальный комплекс находится в южной части Тулы, где в 1941 году проходила передняя линия обороны города, которая сорвала планы наступления фашистских войск на Москву.

Центральный элемент комплекса — обелиск высотой 1418 см (по числу дней войны), а его сердце — Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от могилы Неизвестного Солдата. На памятных стелах, расположенных вдоль аллеи, увековечены имена 18 Героев Советского Союза и 41 полного кавалера орденов Славы и Отечественной войны.

Масштабы мемориала отражают тот вклад, который внесли энергетики в Победу над врагом, в тяжелейших условиях восстанавливая электросетевую систему, обеспечивая работу оборонных предприятий и освобожденных населенных пунктов, проявляя самоотверженность, храбрость и стойкость.

В торжественном мероприятии приняли участие заместители генерального директора — директора филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», а также команды VIII открытого турнира по хоккею обществ, посвященного 77-й годовщине Великой Победы.

«Мы преклоняем головы перед памятью героев, которые погибли, защищая нашу страну от фашизма, благодарим здравствующих фронтовиков, отдаем дань уважения тем, кто ковал победу в тылу и поднимал страну из руин. Ветераны — пример стойкости, силы воли, целеустремленности. Мы ровняемся на них и в работе, и в спорте, идем вперед, добиваемся новых побед, делаем все возможное для процветания нашей страны, нашей Родины», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.