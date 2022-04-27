Игорь Маковский и участники корпоративного турнира по хоккею возложили цветы к мемориалу энергетикам

27 апреля более двухсот энергетиков отдали дань памяти ветеранам отрасли, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны. На мемориале в городе Туле собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания павших героев. Почетный караул несли представители Юнармии.
Мемориальный комплекс находится в южной части Тулы, где в 1941 году проходила передняя линия обороны города, которая сорвала планы наступления фашистских войск на Москву.
Центральный элемент комплекса — обелиск высотой 1418 см (по числу дней войны), а его сердце — Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от могилы Неизвестного Солдата. На памятных стелах, расположенных вдоль аллеи, увековечены имена 18 Героев Советского Союза и 41 полного кавалера орденов Славы и Отечественной войны.
Масштабы мемориала отражают тот вклад, который внесли энергетики в Победу над врагом, в тяжелейших условиях восстанавливая электросетевую систему, обеспечивая работу оборонных предприятий и освобожденных населенных пунктов, проявляя самоотверженность, храбрость и стойкость.
В торжественном мероприятии приняли участие заместители генерального директора — директора филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», а также команды VIII открытого турнира по хоккею обществ, посвященного 77-й годовщине Великой Победы.
«Мы преклоняем головы перед памятью героев, которые погибли, защищая нашу страну от фашизма, благодарим здравствующих фронтовиков, отдаем дань уважения тем, кто ковал победу в тылу и поднимал страну из руин. Ветераны — пример стойкости, силы воли, целеустремленности. Мы ровняемся на них и в работе, и в спорте, идем вперед, добиваемся новых побед, делаем все возможное для процветания нашей страны, нашей Родины», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.