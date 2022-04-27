Фонтаны в Рязани планируют запустить к майским праздникам

На площади Театральной, Лыбедском бульваре, площади Ленина провели проверки оборудования. Фонтан на площади Победы начал работать. Сотрудникам предстоит проверить фонтан в сквере на Соборной улице.

В Рязани продолжают готовить фонтаны к летнему сезону. Об этом сообщил сайт мэрии.

На площади Театральной, Лыбедском бульваре, площади Ленина провели проверки оборудования. Фонтан на площади Победы начал работать. Сотрудникам предстоит проверить фонтан в сквере на Соборной улице.

В среду, 27 апреля, рабочие убрали мусор и помыли чашу фонтана у Дворца торжеств на Московском шоссе.

Планируется запустить все городские фонтаны к майским праздникам.