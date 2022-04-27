Число погибших при пожаре в тверском НИИ вновь увеличилось

Происшествие случилось 21 апреля в оборонном НИИ в Твери. Огонь вспыхнул на втором этаже административного корпуса. Пожар тушили всю ночь и ликвидировали лишь к утру следующего дня.

Число погибших при пожаре в тверском НИИ увеличилось до 19 человек. Об этом в среду, 27 апреля, сообщило областное правительство.

Происшествие случилось 21 апреля в оборонном НИИ в Твери. Огонь вспыхнул на втором этаже административного корпуса. Пожар тушили всю ночь и ликвидировали лишь к утру следующего дня.

Изначально сообщалось о двух погибших. Позже их число увеличилось до семи человек, а спустя три дня — до 17 человек.

«На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек», — говорится в сообщении тверского правительства.