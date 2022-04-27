Аркадий Фомин провел заседание комиссии Совета законодателей России

На встрече обсудили функционирование и взаимодействие органов, входящих в систему публичной власти, развитие городских агломераций, реализацию инициативных проектов в регионах.

Во вторник, 26 апреля, в Санкт-Петербурге председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин провел заседание комиссии по делам федерации, региональной политике и местному самоуправлению. Мероприятие прошло в рамках Совета законодателей при Федеральном собрании России, сообщил сайт облдумы.

На встрече обсудили функционирование и взаимодействие органов, входящих в систему публичной власти, развитие городских агломераций, реализацию инициативных проектов в регионах.

Во время обсуждения председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко представил заключение по проекту ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который был принят в первом чтении. Диденко предложил проанализировать заключение на предмет реализации замечаний и предложений.

Председатель заксобрания Кузбасса Алексей Зеленин поделился опытом создания городских агломераций. Он отметил, что необходимо принять соответствующий закон, определяющий понятие городской агломерации, критерии ее формирования, полномочия органов власти. Парламантарий заявил, что это позволит создать условия для консолидации ресурсов, чтобы реализовать крупные инфраструктурные проекты, строительство и эксплуатацию новых социально-культурных и бытовых объектов, привлечь дополнительные инвестиции.

Белгородская облдума на встрече предложила рассмотреть изменения в федеральное законодательство, упростив процедуру выдвижения проектов.

Аркадий Фомин подчеркнул, что большинство субъектов активно внедряют практику участия жителей в решении вопросов, приоритетных для муниципалитетов.

Председатель рязанской облдумы отметил, что в регионе работает программа поддержки местных инициатив. Он подчеркнул, что финансирование в начале запуска программы — в 2017 году — составляло 10 млн рублей.

«Видя, какой отклик она получила у людей, депутаты областной думы ежегодно выходили с инициативой увеличения бюджетных средств, и губернатор Николай Любимов постоянно поддерживал наше предложение. В итоге в этом году финансирование программы составляет уже 277 млн рублей, это на 100 млн больше, чем в прошлом году», — рассказал Фомин. Парламентарий отметил, что механизм будет развиваться и далее.