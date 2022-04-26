Жителя Ряжского района осудят за убийство сожительницы. Об этом сообщила
Трагедия произошла ночью 21 декабря 2021 года. Пьяный мужчина сперва угрожал сожительнице. После он начал ее душить. Он отпустил ее, только когда женщина начала задыхаться. Испугавшись, она ушла из дома и переночевала у знакомых. Решив, что мужчина успокоился, она вернулась.
Пьяный сожитель по-прежнему вел себя агрессивно. Он спровоцировал ссору и не менее семи раз ударил женщину обухом топора по голове. От травм она умерла на месте.
На мужчину завели уголовные дела по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Он не признавался в преступлениях. Однако следствие собрало доказательства. Дело передано в суд для рассмотрения.