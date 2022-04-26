Жителя Ряжского района осудят за убийство сожительницы

Инцидент произошел в декабре 2021 года.

Жителя Ряжского района осудят за убийство сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома .

Трагедия произошла ночью 21 декабря 2021 года. Пьяный мужчина сперва угрожал сожительнице. После он начал ее душить. Он отпустил ее, только когда женщина начала задыхаться. Испугавшись, она ушла из дома и переночевала у знакомых. Решив, что мужчина успокоился, она вернулась.

Пьяный сожитель по-прежнему вел себя агрессивно. Он спровоцировал ссору и не менее семи раз ударил женщину обухом топора по голове. От травм она умерла на месте.

На мужчину завели уголовные дела по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Он не признавался в преступлениях. Однако следствие собрало доказательства. Дело передано в суд для рассмотрения.