Жительница Касимова подала в суд на туроператора из-за отказа вернуть деньги за сгоревшую путевку

В установленный срок турагентство ООО «А» не смогло организовать поездку, поэтому женщина попросила вернуть деньги. Однако турагентство вернуло деньги, а туроператор отказался вернуть стоимость тура.

Жительница Касимова подала в суд на туроператора из-за отказа вернуть деньги за сгоревшую путевку. Подробности во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба областного суда.

Установлено, что в феврале 2022 года женщина купила путевку на двоих в Доминиканскую республику на девять ночей. Общая сумма путевки составила 23 тысячи. В установленный срок турагентство ООО «А» не смогло организовать поездку, поэтому женщина попросила вернуть деньги. Однако турагентство вернуло деньги, а туроператор отказался вернуть стоимость тура.

Женщина подала в суд. Готовится судебное разбирательство.