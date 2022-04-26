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Во Владимирской области пять человек пострадали из-за взрыва гранаты
Инцидент произошел в Александрове.

Во Владимирской области пять человек пострадали из-за брошенного в них предмета, похожего на гранату. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление следкома.

Инцидент произошел в понедельник, 25 апреля, около 17:20, в Александрове в лесопарковой зоне в районе улицы Фабрика Калинина. Подозреваемый поссорился с группой мужчин. Во время конфликта он бросил предмет, похожий на гранату. «В результате детонации осколочные ранения получили пять человек, которые доставлены в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести», — говорится в сообщении управления следкома.

На 38-летнего жителя Александрова завели уголовное дело. Его задержали. Он подозревается в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом.

«Со слов подозреваемого он приобрел боевое орудие около двух недель назад у знакомого мужчины, с которым совместно употребляли спиртное. Причастность к совершению указанного преступления мужчина не отрицает», — отметили в управлении.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемого планируют заключить под стражу. В гаражах и жилье мужчины и других лиц прошли обыски. Допрошены участники инцидента.

На странице администрации Александровского района в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что случай произошел во время работ в парке «Сосенки». Пострадавшим оказали помощь, их здоровью ничто не угрожает. Отмечается, что ситуацию контролирует руководство района и области.