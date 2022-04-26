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Valio заключила сделку с группой «Велком» о продаже бизнеса в России
Продажа коснется в том числе плавленых сыров бренда «Виола». «Велком» сможет продолжать их производить на территории России, но под своим товарным знаком.

Valio заключила сделку с группой «Велком» о продаже бизнеса в России. Об этом во вторник, 26 апреля, говорится на сайте финской компании.

Продажа коснется в том числе плавленых сыров бренда «Виола». «Велком» сможет продолжать их производить на территории России, но под своим товарным знаком.

«Valio завершила переговоры о продаже своего бизнеса в России. Valio продает операции группе „Велком“. Сделка состоится немедленно. Сумму сделки стороны решили не разглашать», — говорится в сообщении.