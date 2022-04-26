В «Яндексе» опровергли информацию о разделении компании на российскую и международную

О разделении «Яндекса» ранее сообщало издание «Медуза» (признано в России СМИ-иноагентом).

В «Яндексе» опровергли информацию о разделении компании на российскую и международную. Об этом пишет « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель «Яндекса» сообщил, что в компании не планируют реструктуризацию и разделение бизнеса на российский и международный.

Ранее издание «Медуза» (признано в России СМИ-иноагентом) со ссылкой на несколько источников сообщило, что «Яндекс» готовится разделить российский и международный бизнес. Последний может получить новый бренд и название.

По данным издания, штаб-квартира международного «Яндекса» может разместиться в Ереване.

Сообщается также, что головная компания «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах.