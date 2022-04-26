Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
11°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 72.71 -0.65 27/04
ЦБ EUR 76.67 -0.8 27/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
5 часов назад
324
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
11 часов назад
2 170
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
6 часов назад
299
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
Вчера 11:31
2 652
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В «Яндексе» опровергли информацию о разделении компании на российскую и международную
О разделении «Яндекса» ранее сообщало издание «Медуза» (признано в России СМИ-иноагентом).

В «Яндексе» опровергли информацию о разделении компании на российскую и международную. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель «Яндекса» сообщил, что в компании не планируют реструктуризацию и разделение бизнеса на российский и международный.

Ранее издание «Медуза» (признано в России СМИ-иноагентом) со ссылкой на несколько источников сообщило, что «Яндекс» готовится разделить российский и международный бизнес. Последний может получить новый бренд и название.

По данным издания, штаб-квартира международного «Яндекса» может разместиться в Ереване.

Сообщается также, что головная компания «Яндекса» зарегистрирована в Нидерландах.