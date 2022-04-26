В Тверской области студент колледжа планировал устроить теракт на 9 мая. Об этом во вторник, 26 апреля,
Сообщается, что студент колледжа был сторонником украинской неонацистской организации «МКУ». Он планировал взорвать автобус на 9 мая.
«В Тверской области учащийся колледжа, являясь приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям „не белой“ расы, по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды, в целях реализации идей экстремистского сообщества „Маньяки: культ убийств“ („МКУ“) планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на объекте транспортной инфраструктуры», — указано в документе.
По данному факту возбуждено уголовное дело.