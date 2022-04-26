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В Тверской области студент колледжа планировал устроить теракт на 9 мая
Учащийся был сторонником украинской неонацистской организации «МКУ».

В Тверской области студент колледжа планировал устроить теракт на 9 мая. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на доклад генпрокурора России Совету Федерации.

Сообщается, что студент колледжа был сторонником украинской неонацистской организации «МКУ». Он планировал взорвать автобус на 9 мая.

«В Тверской области учащийся колледжа, являясь приверженцем экстремистской идеологии, разделяя националистические, ксенофобские взгляды и неприязнь к представителям „не белой“ расы, по мотивам идеологической, расовой и национальной вражды, в целях реализации идей экстремистского сообщества „Маньяки: культ убийств“ („МКУ“) планировал совершить теракт в период празднования в 2022 году 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на объекте транспортной инфраструктуры», — указано в документе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.