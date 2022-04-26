В суде рассмотрели дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка»

В ходе него выслушали показания шести свидетелей.

Советский районный суд Рязани рассмотрел дело о хищении миллиарда рублей из «Ринвестбанка». Информация об этом появилась на сайте госоргана.

Дело рассмотрели 20 апреля. В ходе него суд выслушал показания шести свидетелей.

Заседание отложили на 11 мая на 11.30, чтобы выслушать и допросить 11 свидетелей в этом деле.

Напомним, с 2015 по 2016 годы владелец банка Владимир Романов совместно с председателем правления Максимом Ткачевым, президентом кредитного учреждения Светланой Поздновой и другими лицами в составе организованной группы похитили со счета банка более одного миллиарда рублей. Для этого они организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям. После этого банк обанкротился и у него отозвали лицензию.

Кроме этого, Романов в 2004—2013 годах предложил одному из граждан продать квартиру в рассрочку и завладел его деньгами в размере 14,1 млн рублей. Похищенным имуществом Романов распорядился по своему усмотрению.