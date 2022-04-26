В Спас-Клепиках прошел мастер-класс по футболу в рамках акции #МЫВМЕСТЕ

В конце мастер-класса самым активным участникам вручили дипломы и подарили футбольные мячи.

Во вторник, 26 апреля, в спортивной школе «Триумф» в рамках фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ прошел мастер-класс по футболу, в котором приняли участие 25 школьников. Его провел тренер спортшколы Андрей Зверьков.

На тренировке детям показали основные элементы и техники, рассказали о важности здорового образа жизни и работе по развитию физических способностей.

В конце мастер-класса самым активным участникам вручили дипломы и подарили футбольные мячи.

На школьников занятие произвело сильное впечатление. Так, пятиклассник Никита Родимов рассказал, что решил связать свою жизнь с футболом и записаться на спортивную секцию.