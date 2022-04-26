В Ряжске осудили подростков, которые украли телефон у прохожего

В Ряжске осудили подростков, которые украли телефон у прохожего. Подробности во вторник, 26 апреля, опубликовала пресс-служба регионального следкома.

Происшествие случилось вечером 11 сентября 2021 года. Двое подростков 16 и 17 лет решили ограбить прохожего. Они обратились к мужчине с просьбой позвонить родственнику, отобрали телефон и скрылись. Мужчина обратился в полицию.

Следователи установили личность злоумышленников. Их задержали.

Суд признал подростков виновными. Им назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год каждому.