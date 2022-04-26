В рязанском МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья

Всего на контроле МЧС в Рязанской области находится подтопление трех низководных мостов, трех участков дорог, 28 приусадебных участков в Борках и семи приусадебных участков в Полянах Рязанского района.

В рязанском МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья. Данные по состоянию на вторник, 26 апреля, опубликовали на сайте ведомства.

Сообщается, что за прошедшие сутки в реке Оке в черте Рязани уровень воды понизился на шесть сантиметров и составил 499 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в реке Оке повысился на семь сантиметров и составил 509 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в реке Оке повысился на 15 сантиметров и составил 402 сантиметра.

В реке Мокша ве Кадом уровень воды не изменился и составляет 520 сантиметров.

В реке Проня в Быкове уровень воды понизился на четыре сантиметра и составил 236 сантиметров.

В районе Деулина уровень воды в реке Пра повысился на два сантиметра и составил 266 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова не изменился и составляет 502 сантиметра.

У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на три сантиметра и составил 136 сантиметров.

Всего на контроле МЧС в Рязанской области находится подтопление трех низководных мостов, трех участков дорог, 28 приусадебных участков в Борках и семи приусадебных участков в Полянах Рязанского района.