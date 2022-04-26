Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
12°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 73.36 -0.14 26/04
ЦБ EUR 77.47 -2.55 26/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
2 часа назад
331
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
Вчера 11:31
2 153
Затопит ли весеннее половодье Рязанскую область?
Рассказываем, насколько большой в этом году разлив Оки,...
21 апреля 17:11
11 256
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
21 апреля 11:54
3 781
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанском МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья
Всего на контроле МЧС в Рязанской области находится подтопление трех низководных мостов, трех участков дорог, 28 приусадебных участков в Борках и семи приусадебных участков в Полянах Рязанского района.

В рязанском МЧС рассказали о прохождении весеннего половодья. Данные по состоянию на вторник, 26 апреля, опубликовали на сайте ведомства.

Сообщается, что за прошедшие сутки в реке Оке в черте Рязани уровень воды понизился на шесть сантиметров и составил 499 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в реке Оке повысился на семь сантиметров и составил 509 сантиметров.

В районе Касимова уровень воды в реке Оке повысился на 15 сантиметров и составил 402 сантиметра.

В реке Мокша ве Кадом уровень воды не изменился и составляет 520 сантиметров.

В реке Проня в Быкове уровень воды понизился на четыре сантиметра и составил 236 сантиметров.

В районе Деулина уровень воды в реке Пра повысился на два сантиметра и составил 266 сантиметров.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова не изменился и составляет 502 сантиметра.

У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на три сантиметра и составил 136 сантиметров.

Всего на контроле МЧС в Рязанской области находится подтопление трех низководных мостов, трех участков дорог, 28 приусадебных участков в Борках и семи приусадебных участков в Полянах Рязанского района.

В Рязанской области действует интерактивная карта подтопляемых территорий.