В Рязанской области в среду ожидается гроза и до +15 градусов
Прогноз погоды на 27 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.
В Рязанской области в среду, 27 апреля, ожидается гроза и до +15 градусов. Прогноз погоды
В области будет облачно. Ожидаются кратковременные дожди. Местами возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах — туман.
Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/c. При грозе возможны порывы до 12-17 м/c.
Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +6, +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +10, +15 градусов.