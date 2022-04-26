В Рязанской области в среду ожидается гроза и до +15 градусов

Прогноз погоды на 27 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в среду, 27 апреля, ожидается гроза и до +15 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области будет облачно. Ожидаются кратковременные дожди. Местами возможна гроза. Ночью и утром в отдельных районах — туман.

Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/c. При грозе возможны порывы до 12-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +6, +11 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +10, +15 градусов.