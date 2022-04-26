В Рязани задержали мужчину-наркодилера

Он приехал из другого региона.

В Рязани задержали мужчину-наркодилера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

Отмечается, что в разное время полицейские задержали нескольких рязанцев, продававших через закладки синтетические наркотики и гашиш. Изучив доказательства, оперативники решили, что преступники получали «товар» от одного источника. Они узнали, что в Рязани работал курьер нелегального интернет-магазина — через него расходились оптовые партии наркотиков.

Оперативники задержали 36-летнего мужчину на улице Новаторов. При досмотре у него нашли более 50 граммов «синтетики» в виде таблеток и порошка. При задержании мужчина указал два места, где успел оставить наркотики. На той же улице полицейские нашли более 70 граммов запрещенных веществ.

Полицейские узнали, что мужчину «командировали» в Рязань от нелегального интернет-магазина. Он должен был получать наркотики и распределять их по частям среди распространителей.

Мужчина хранил вещества в съемной квартире на улице Птицеводов. В духовке полицейские нашли наркотики, упаковочные материалы и электронные весы. Всего оперативники изъяли 366 граммов N-метилэфедрона, 115 граммов МДМА и 83 грамма гашиша — всего 564 грамма наркотиков.

Полицейские завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Мужчину заключили под стражу.