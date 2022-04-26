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В Рязани сдвинулись сроки заключения соглашения на строительство школы в Семчино
На заседании отметили, что заключение соглашения на строительство с концессионером «ПроШкола» намечено во второй половине 2022 года.

Во вторник, 26 апреля, на заседании комитета по бюджету гордумы депутаты обсудили вопрос заключения концессионного соглашения на строительство школы в Семчино.

На заседании отметили, что заключение соглашения на строительство с концессионером «ПроШкола» намечено во второй половине 2022 года.

Однако председатель комитета Галина Трушина сообщила, что опасается, что школу так и не построят в ближайшие несколько лет. По ее словам, несколько раз сроки соглашения переносились.

«Школу должны были построить в 2023 году», — добавила депутат.

Трушина отметила, что в микрорайон Семчино большой и «выстраивается большая очередь детей в школу».

Напомним, в микрорайоне Семчино хотят построить школу на 1 100 мест. Ее планировалось построить по концессионному соглашению.