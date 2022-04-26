В Рязани продолжатся поиски Елены Логуновой

Информацию на своей странице в соцсети опубликовала частный детектив Екатерина Шумякина.

В Рязани продолжат поиски Елены Логуновой. Об этом сообщила частный детектив Екатерина Шумякина в соцсетях.

В публикации она отметила, что требуются добровольцы на поисковые работы в субботу, 30 апреля, и в воскресенье, 1 мая. Они пройдут на 193-ем километре трассы М-5 «Урал». Время сбора — 9:30. Координаты — 54.589915, 39.695501.

Добровольцы должны надеть теплую одежду и непромокаемую обувь. При себе нужно иметь воду, строительные перчатки и «батончики типа „мюсли“».

Напомним, рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года.