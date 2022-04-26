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В Рязани мужчина угрожал сожительнице ножом
Инцидент произошел на улице Островского.

В Рязани мужчина угрожал сожительнице ножом. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел утром в понедельник, 25 апреля. Патрульные получили информацию, что в квартире в доме на улице Островского пьяный мужчина устроил дебош и начал угрожать возлюбленной.

Полицейские прибыли на место и призвали 39-летнего безработного рязанца к порядку. По предварительным данным, ночью пьяный мужчина вернулся домой. На почве ревности он поругался с 54-летней сожительницей. В какой-то момент он схватил кухонный нож и направил лезвие в ее сторону, угрожая убить. Женщина обратилась в полицию.

Мужчину доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.