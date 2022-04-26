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В Москве вынесли штраф за неудаление статей на «Википедии»
Генеральная прокуратура просила Wikimedia ограничить доступ к материалам, касающимся событий на Украине.

Организацию Wikimedia Foundation оштрафовали на три миллиона рублей. Об этом сообщило РИА Новости во вторник, 26 апреля.

Компанию наказали за неудаление пяти статей о действиях российской армии. Так, генеральная прокуратура просила Wikimedia ограничить доступ к материалам, касающимся событий на Украине.

«Wikimedia Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41КоАП РФ… Назначить наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей», — приводит издание слова судьи участка Таганского района Москвы.

Отмечается, что этот штраф стал первым в России, наложенным за статью на «Википедии».

Юрист Wikimedia заявил, что в деле есть документы на иностранном языке. Он подчеркнул, что их не исследовали и не перевели — из-за этого протокол нельзя рассмотреть полноценно.

Он же заметил, что любой человек может редактировать статьи на сайте, внеся правку с указанием источника. Информацию проверяют модераторы. «Если прокурор считает, что что-то не так в данных публикациях, он мог сам зайти и внести правку», — подчеркнул юрист.

Схожий протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ этот же суд рассмотрит по двум другим статьям, размещенным в «Википедии».