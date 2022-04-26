В Михайлове прошел мастер-класс в рамках акции #МЫВМЕСТЕ

Секретами мастерства поделился инструктор школы «Метеор» Даниил Пак

В Михайлове прошел мастер-класс для студентов местной экономической школы-интерната.

Он состоялся в понедельник, 25 апреля, в спортшколе «Метеор» в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Она направлена на развитие культуры и взаимной поддержки в обществе.

Перед учащимися выступил кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу и инструктор школы «Метеор» Даниил Пак. Он поделился секретами спортивной подготовки, а также рассказал основы безопасных занятий на инклюзивных тренажерах.

Директор спортшколы Дмитрий Медведев подарил участникам акции месячные абонементы на занятия в бассейне.