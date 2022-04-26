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В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности
Он будет действовать до 11 мая.

В ряде городов и районов Крыма продлили желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщило РИА ФАН.

Как отметил глава республики Сергей Аксенов, повышенный уровень опасности будет действовать до 11 мая в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также Красноперекопском, Джанкойском и Ленинском районах. Также режим сохранится на подведомственных объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

Желтый уровень опасности ввели 11 апреля на 15 суток. Его продлили из-за ситуации на российско-украинской границе.