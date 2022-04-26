В Клепиковском районе иномарка съехала в кювет и опрокинулась

75-летний водитель автомобиля из Москвы получил травмы. Ему оказали медпомощь.

В Клепиковском районе иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 26 апреля, в 07:40 на 12 километре автодороги «Тума-Малахово-Колесниково-Акулово».

75-летний житель Москвы на SsangYong Kyron ехал со стороны Тумы в сторону деревни Колесниково. Пенсионер не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулся.

Водитель обращался за медпомощь.

Проводится проверка.