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В Госдуму внесли законопроект об амнистии за нарушение ПДД по административным статьям
Речь идет о нарушениях «не представляющих существенной общественной опасности». Отмечается, что проект направлен на поддержание граждан в условиях санкций.

В Госдуму внесли законопроект об амнистии за нарушение ПДД по административным статьям. Об этом пишет ТАСС.

Инициативу предложили депутаты ЛДПР. Среди них Ярослав Нилов, Алексей Диденко и вице-спикер Борис Чернышов.

Речь идет о нарушениях, «не представляющих существенной общественной опасности». Отмечается, что проект направлен на поддержку россиян в условиях санкций.

По мнению авторов проекта, к подобным нарушениям могут относиться управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления машиной нетрезвому лицу и невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

При этом в тексте проекта постановления не указывается, какие именно нарушения предлагается рассматривать как «не представляющие существенной общественной опасности».