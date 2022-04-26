В Госдуме предложили ввести для младших школьников двухразовое бесплатное питание

В настоящее время для учеников начальной школы предусмотрено горячее питание не менее одного раза, а в некоторых школах дополнительные завтраки и обеды родители могут приобрести за свои деньги.

В Госдуме предложили ввести для младших школьников двухразовое бесплатное питание. Об этом пишет RT .

Для учеников 1-4 классов предложили установить бесплатное двухразовое питание, если продолжительность учебного процесса превышает три часа. Автор инициативы, депутат Василий Власов, направил соответствующее письмо на имя Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий отметил, что в настоящее время для учеников начальной школы предусмотрено горячее питание не менее одного раза. В некоторых школах дополнительные завтраки и обеды родители могут приобрести за свои деньги.

Власов предложил увеличить количество бесплатных приемов пищи в целях поддержки семей с малолетними детьми.

Ранее стало известно, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса.

Также министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября нового учебного года по понедельникам в школах будут исполнять гимн России. В рязанской школе-интернате № 26 начали неделю с поднятия флага России и исполнения гимна.