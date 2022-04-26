В центре Рязани произошел конфликт между велосипедистом и пассажиром автомобиля

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в понедельник, 25 апреля.

В центре Рязани произошел конфликт между велосипедистом и пассажиром автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях в понедельник, 25 апреля.

На перекрестке Первомайского проспекта и улицы Дзержинского пассажир автомобиля ударил ногой велосипедиста. Очевидцы сообщили, что последний вначале уехал, но через некоторое время вернулся.

Подробности инцидента уточняются.