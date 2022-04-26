В Белгородской области украинские националисты обстреляли еще одно село

Ранее украинские националисты обстреляли село Журавлевка. В результате пострадали два мирных жителя — мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи.

В Белгородской области украинские националисты обстреляли еще одно село. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Речь идет о селе Головчино. Сообщается, что никто из местных жителей не пострадал.

«Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа… Пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения», — написал он.

Ранее украинские националисты обстреляли село Журавлевка. В результате пострадали два мирных жителя — мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи.