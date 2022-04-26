Уроженка Рязани Трусова получила государственную награду
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени ей вручил помощник Владимира Путина.
Российскую фигуристку, уроженку Рязани Александру Трусову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщило
Трусова получила государственную награду «за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпиаде». Напомним, на играх в Пекине она завоевала серебряную медаль.
Награду спортсменке вручил помощник президента России Игорь Левитин.
Отмечается, что с 2013 года Александра Трусова живет в Москве.