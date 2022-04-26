Рязанским работодателям предоставят субсидии на сохранение коллективов

Чтобы получить субсидию нужно заключить с министерством труда и соцзащиты региона соглашение с помощью системы «Электронный бюджет».

Рязанским работодателям предоставят субсидии на сохранение коллективов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Господдержку работодатели могут получить для оплаты обучения или дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Также субсидию можно направить на организацию общественных работ для безработных или временное трудоустройство, находящихся под угрозой увольнения.

Чтобы получить субсидию нужно заключить с министерством труда и соцзащиты региона соглашение с помощью системы «Электронный бюджет».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-350-02-18 или на сайте Минфина России в разделе « Электронный бюджет ».

Сообщается, что мера направлена на снижение напряженности на рынке труда.