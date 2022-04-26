Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
11°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 72.71 -0.65 27/04
ЦБ EUR 76.67 -0.8 27/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
5 часов назад
324
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
11 часов назад
2 170
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
6 часов назад
299
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
Вчера 11:31
2 652
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанским работодателям предоставят субсидии на сохранение коллективов
Чтобы получить субсидию нужно заключить с министерством труда и соцзащиты региона соглашение с помощью системы «Электронный бюджет».

Рязанским работодателям предоставят субсидии на сохранение коллективов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

Господдержку работодатели могут получить для оплаты обучения или дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Также субсидию можно направить на организацию общественных работ для безработных или временное трудоустройство, находящихся под угрозой увольнения.

Чтобы получить субсидию нужно заключить с министерством труда и соцзащиты региона соглашение с помощью системы «Электронный бюджет».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-350-02-18 или на сайте Минфина России в разделе «Электронный бюджет».

Сообщается, что мера направлена на снижение напряженности на рынке труда.