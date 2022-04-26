Рязанский городской волонтерский центр отметил пятилетие

Мероприятие в честь пятилетия волонтерского движения назвали «Команда добра. Версия 5.0».

Рязанский городской волонтерский центр отметил пятилетие. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» сэр города Елена Сорокина.

Мероприятие в честь пятилетия волонтерского движения назвали «Команда добра. Версия 5.0». Сообщается, что всего в добровольческой деятельности в Рязани участвуют более 70 тысяч человек разных возрастов.

В пандемию волонтеры помогали нуждающимся, а сейчас работают с жителями ЛДНР и Украины.

Елена Сорокиан отметила, что в Рязани внедрена платформа DOBRO.RU, а рязанский волонтерский центр прошел все этапы для получения социальной франшизы «Добро.Центры». Это первая в России бесплатная франшиза, дающая возможность волонтерам развиваться и получать дополнительную поддержку и ресурсы для собственных проектов.

На мероприятии наградили Дарину Егорову, которая вырастила для города 300 сеянцев дубов.

«Хочется надеяться, что Дарина вдохновит рязанских школьников выращивать сеянцы, чтобы потом посадить городской лес — например, на месте бывшей свалки в Хамбушево», — написала Елена Сорокина.