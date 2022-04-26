Рязанский городской волонтерский центр отметил пятилетие. Об этом
Мероприятие в честь пятилетия волонтерского движения назвали «Команда добра. Версия 5.0». Сообщается, что всего в добровольческой деятельности в Рязани участвуют более 70 тысяч человек разных возрастов.
В пандемию волонтеры помогали нуждающимся, а сейчас работают с жителями ЛДНР и Украины.
Елена Сорокиан отметила, что в Рязани внедрена платформа
На мероприятии наградили Дарину Егорову, которая вырастила для города 300 сеянцев дубов.
«Хочется надеяться, что Дарина вдохновит рязанских школьников выращивать сеянцы, чтобы потом посадить городской лес — например, на месте бывшей свалки в Хамбушево», — написала Елена Сорокина.