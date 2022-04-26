Рязанские спортсмены завоевали медали Кубка России по аэротрубным дисциплинам

Соревнования проходили с 18 по 24 апреля в Москве на аэродинамическом комплексе Flow Moscow. В них приняли участие спортсмены из 16 регионов страны. Рязанскую область представляли спортсмены, выступающие в дисциплинах 2VFS (A-КЛАСС) и 4 FS (А-КЛАСС).

Рязанские спортсмены завоевали медали Кубка России по аэротрубным дисциплинам. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили с 18 по 24 апреля в Москве на аэродинамическом комплексе Flow Moscow. В них приняли участие спортсмены из 16 регионов страны.

Рязанскую область представляли спортсмены, выступающие в дисциплинах 2VFS (A-КЛАСС) и 4 FS (А-КЛАСС).

По результатам восьми туров команда «Victory VDV» в составе с мастерами спорта Викторией Богдановой, Александрой Измалкиной и кандидатами в мастера спорта Александрой Прониной, Анастасией Файзулиной в дисциплине 4 FS (групповая акробатика) заняли первое место.

В первый и второй соревновательный день впервые в дисциплине «вертикальная акробатика» 2 VFS выступила Команда «Инь-Янь» в составе Виктории Богдановой и Александры Прониной, которые по итогам пяти туров заняли 3 место.