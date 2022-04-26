Рязанские следователи просят помочь найти педофила

Преступление произошло 4 июня 2021 года около 13.20 рядом с домом № 55 по улице Ленина.

Рязанские следователи просят помочь найти педофила. Информация об этом во вторник, 26 апреля, появилась на сайте регионального СУ С. К. России .

Мужчина совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера. Преступление произошло 4 июня 2021 года около 13.20 рядом с домом № 55 по улице Ленина.

В ходе расследования уголовного дела получено фотоизображения лица, причастного к совершению данного преступления.