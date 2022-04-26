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Рязанку задержали за серию краж
На нее завели уголовные дела.

Рязанку задержали за серию краж. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина, находящегося на улице Островского. Они рассказали правоохранителям, что из торгового зала украли автомобильный компрессор. Продавец обратил внимание на женщину, которая пыталась украсть оборудование, не оплатив покупки. Он призвал ее к порядку. На них женщина ответила угрозами и убежала с компрессором.

Опросив работников магазина, по описанию внешности полицейские узнали 30-летнюю рязанку. Ранее ее привлекали к уголовной ответственности за наркопреступление. Оперативники нашли женщину. Она жила с супругом в арендованной квартире. Ее задержали.

Помимо этого, выяснилось, что 34-летний муж преступницы объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в хищении из магазина. Отмечается, что он скрывался от органов следствия.

Выяснилось, что пара причастна к краже телевизора и микроволновой печи из арендованной квартиры. По предварительным данным, они продали технику случайным знакомым.

Полицейские узнали, что ранее судимая рязанка причастна к краже сотового телефона у сотрудницы уличного кафе. По предварительным данным, женщина сделала заказ в палатке на улице Дзержинского. Повар положила на прилавок телефон и занялась приготовлением еды. В этот момент женщина украла устройство. Позднее телефон продали.

На рязанку завели дела по части 1 и части 2 статьи 158 (кража) и части 1 статьи 161 (Грабеж) УК Р. Ф. На ее супруга — по части 2 статьи 158 УК РФ.