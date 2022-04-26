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Рязанец Артем Воронков победил в Кубке России по гребле на байдарках и каноэ
Соревнования проходили с 24 по 26 апреля в Краснодаре.

Рязанец Артем Воронков завоевал «золото» в Кубке России по гребле на байдарках и каноэ спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили с 24 по 26 апреля в Краснодаре.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник рязанской СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Артем Воронков завоевал «золото» в KL3 на дистанции 500 м и «серебро» KL3 на дистанции 200 м.