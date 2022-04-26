Рязанцы стали чаще обращаться в турагентства, чем путешествовать сами

Соответствующее исследование провели по данным с банковский карт за первую половину апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рязанцы стали чаще обращаться в турагентства, чем путешествовать сами. Соответствующее исследование провели по данным с банковский карт за первую половину апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рязанцы стали делать меньше покупок. Ажиотажный спрос в брендовых магазинах, который фиксировался в конце февраля-начале марта, сменился падением количества покупок после ухода зарубежных торговых марок. Многим из них жители региона пока не нашли замену.

Больше всего в первой половине апреля 2022 года упал спрос на мебель — в 2,4 раза и одежду — в 2,2 раза. Ненамного отстали магазины одежды, где продажи упали в 2,2 раза, а в магазинах спорттоваров — ровно вдвое. Средние чеки при этом выросли во всех трех категориях: на мебель — на 53%, одежду — на 27% и спорттовары — на 38%.

Также отмечается значительное снижение спроса на смартфоны и бытовую технику — количество транзакций в этих категориях уменьшилось на 46% и 21% соответственно. Средний чек на бытовую технику вырос на 14%, а снижение среднего чека на 15% при покупке смартфонов говорит о том, что покупатели стали предпочитать более дешевые модели.

В два раза реже жители Рязанской области стали ходить в кино, при этом в онлайн-кинотеатрах, наоборот, число платежей выросло на четверть.

Аналогичная тенденция наблюдается и в общепите. В ресторанах и заведениях фастфуда количество чеков уменьшилось на 23% и 14% соответственно, а количество доставок готовой еды на дом выросло на 52%.

В туристической сфере виден отказ от самостоятельных путешествий в пользу организованных туров. Число покупок авиабилетов снизилось на 27%, количество бронирований в отелях стало меньше на 24%. При этом количество транзакций в турагентствах увеличилось на 57%. Такая тенденция объясняется тем, что самостоятельные путешественники столкнулись с трудностями при покупке авиабилетов и бронировании гостиниц из-за ограничения работы сервисов путешествий и блокировки платежей с российских карт на иностранных сайтах. Такова аналитика данных транзакций с банковских карт МТС Банк с 1 по 15 апреля 2021-2022 годов.